Нападник "святих" може переїхати до столиці наступного літа, повідомляє Eurosport.

Інгз здав позитивний тест на коронавірус – бомбардир Саутгемптона міг заразитись під час переможного матчу з Ліверпулем

Тоттенхем нібито повернувся до кандидатури Інгза. Англійський форвард був у шорт-листі "шпор" торік, але лондонці взяли Карлоса Вінісіуса в оренду з Бенфіки. Інгз має чинний до літа 2022-го контракт із Саутгемптоном і досі не домовився про підписання нової угоди. Отже, літнє трансферне вікно може стати останньою можливістю команди Хазенхюттля заробити на продажі своєї зірки.

У нинішньому сезоні Денні Інгз провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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