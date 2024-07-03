Український півзахисник Сергій Панасенко покинув Інгулець, повідомляє прес-служба петровців.

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Сторони вирішили достроково розірвати співпрацю. Причини та деталі не розголошуються. Де продовжить кар'єру 32-річний хавбек наразі невідомо.

Нагадаємо, Панасенко – вихованець Кривбаса. Виступав за Дніпро, Гірник-Спорт, Славутич, ВПК-Агро, Геліос, СК Дніпро-1, Миколаїв, Верес, Металіст та Минай.

За Інгулець вступав з січня 2024 року. У дев'яти матчах оформив 1 м'яч. До слова, цей гол став квінтесенцією виступів Сергія за Інгулець – його було забито у ворота Карпат на 92-й хвилині вирішального матчу сезону за рахунку 1:1. Перемога принесла петровцям золоті медалі Першої ліги. Transfermarkt оцінює Панасенка у 100 тисяч євро.

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