Провінційний клуб постелив газон на новій арені, повідомляє офіційний сайт Інгульця.

Лавриненко оцінив готовність Інгульця до матчу з Динамо

Інгулець-Арена починає набирати обрисів сучасного й компактного футбольного стадіону. Раніше там вже встановили освітлювальні вежі. Після завершення будівництва стадіон зможе прийняти 7 тисяч глядачів. Навесні 2020-го стало відомо, що Інгулець-Арену планують добудувати до кінця року.

Нагадаємо, що наразі свої домашні матчі Прем'єр-ліги Інгулець проводить у Кропивницькому на стадіоні Зірка.

Стильно на всі 160 мільйонів – фотоекскурсія новим стадіоном Колоса та амбітні плани клубу