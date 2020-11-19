Інгулець засіяв газон на новому стадіоні – ефектне відео з Петрового
08:25 - Читать на русском
Новачок української Прем'єр-ліги Інгулець продовжує покращувати клубну інфраструктуру.
Провінційний клуб постелив газон на новій арені, повідомляє офіційний сайт Інгульця.
Лавриненко оцінив готовність Інгульця до матчу з Динамо
Інгулець-Арена починає набирати обрисів сучасного й компактного футбольного стадіону. Раніше там вже встановили освітлювальні вежі. Після завершення будівництва стадіон зможе прийняти 7 тисяч глядачів. Навесні 2020-го стало відомо, що Інгулець-Арену планують добудувати до кінця року.
Нагадаємо, що наразі свої домашні матчі Прем'єр-ліги Інгулець проводить у Кропивницькому на стадіоні Зірка.
Стильно на всі 160 мільйонів – фотоекскурсія новим стадіоном Колоса та амбітні плани клубу
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter