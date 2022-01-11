Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко розповів про зміни, які можуть відбутися в команді.

"Поки що це те мале підсилення, яке вже є (Блізніченко, Кучер та Мандриченко – прим). Також є домовленості із футболістами про те, що ми можемо підписати повноцінні контракти. Не виключаю, що хтось може покинути команду. Це процес, який переживають усі команди.

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Бартуловічу, Лупашку та Шусту надійшла пропозиція перейти на тренерську роботу. Вибір за ними. Я сподіваюся, що вони зроблять великий внесок у розвиток Інгульця. Це відомі футболісти з ім'ям в українському футболі", – сказав Сергій Лавриненко в ефірі Футбол NEWS.

У нинішньому сезоні 35-річний Бартуловіч зіграв 12 матчів, забивши один гол. В актив його однолітків – Шуста і Лупашка – 5 і 4 поєдинки відповідно. Окрім того, Владислав – капітан Інгульця.

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