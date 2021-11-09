Інгулець не збирається відпочивати під час міжнародної перерви та підготував підсилення складу.

Клуб з Петрового планує провести товариський матч з Олександрію – матч зіграють 14 листопада, повідомляє meta-ratings.

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Окрім цього, до розташування Інгульця має прибути легіонер на перегляд, ім'я якого не розголошується. Додамо, що у команді наразі немає травмованих гравців, що дозволить без проблем проводити підготовку до матчів чемпіонату.

Інгулець наразі посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 9 очок після 14 зіграних турів.

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