Цей матч мав завершитись ще 8 грудня, однак тоді встигли провести тільки перший тайм. Поєдинок, який почався у Кривому Розі, догравали через 4 місяці й 22 дні у Олександрії. Існував шанс побачити історичний анекдот, адже Білоцерковець в одній зустрічі міг зіграти за обидві команди – взимку він перейшов з Інгульця саме в Зорю. Втім, до заявки він не потрапив.

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Петровці вели в рахунку завдяки голу Волохатого, забитого ще в грудні. Відповідно, завданням петровців стало втримання перемоги. Підопічних Василя Кобіна влаштовував тільки такий результат, адже вони тримались на дні таблиці з 6-очковим відставанням від зони перехідних матчів.

"Козаки" могли провалитись на першій же хвилині догравання. Яцик виконав крос на дальній край штрафного, звідки пішла скидка в центр. Її вибили під удар Попарі, але Інгульцю пощастило – опорник Зорі пробив по горобцях. Що найбільш важливо, цей момент став передостаннім для луганців.

Петровці навіть могли самі забити на 60-х хвилинах. Вони провели класні атаки на лівому фланзі, через комбінація виводячи на ударні позиції Пушкарьова та Фарасєєнка. Ті вгатили метрів з 20-ти у ближній кут – один постріл пройшов поруч зі стійкою, а інший парирував Сапутін.

Всі старання могли виявитись марними, якби на 90-й Зоря забила внаслідок метушні в штрафному. Гості провели декілька заблокованих ударів – зрештою, все завершилось пострілом Мічіна у праву дев'ятку. На щастя для "козаків", Жовтенко опинився на лінії воріт. Сфера поцілила йому в голову.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Інгульця. Підопічні Василя Кобіна зробили важливий крок у боротьбі за виживання – вони піднялись з дна таблиці та наблизились до зони перехідних матчів на відстань трьох очок. Зоря ж нікуди не вилетіть і не вийде.

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