Інгулець і Верес в матчі-відкритті 22-го туру УПЛ 2024/25 переможця не визначили (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

У першому таймі активнішим був Верес, який провів вісім ударів проти двох у Інгульця. Втім, головні свої моменти рівняни створили в перші 15 хвилин, а найбільш помітними персонами стали Гайдучик і Дахновський. Зокрема, на 7-й хвилині Микола скидував м'яч під лонгшот Віталію – той спрямував м'яч по центру, точно до рук Паламарчука.

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На 10-й Гайдучик прийняв скидку від Дахновського в центрі й виконав переведення на правий фланг, звідки подавав Куція. Віталій опинився на замиканні, пробивши головою в дальній нижній кут – сфера пройшла поруч зі стійкою! На 12-й же Гайдучик перехопив м'яч і з правого кута штрафного вгатив низом. Паламарчук спіймав.

Наступна 30-хвилинка пройшла без особливої гостроти, але принесла кадрові втрати. Верес залишився без Куції – правому фулбеку на п'ятку наступив Волохатий, причому Роман зробив це при виконанні подачі. Олегу Шандруку довелося випускати Протасевича.

По перерві "народний клуб" міг втратити ще трьох виконавців, причому кривдником рівнян став газон у Кривому Розі. На ньому невдало послизнулись Протасевич, Дахновський і Гайдучик, однак медики зуміли поставити їх на ноги. Усі троє дограли до кінця.

Інгулець відчутно додав на початку другого тайму, ледь не забивши після стандарту на 51-й хвилині. Лосенко замикав подачу з кутового, але на лінії воріт м'яч зупинив Степанюк. Втім, вже після 60-х хвилин моменти став створювати Верес – як на 64-й хвилині, коли Паламарчук припустився обрізки. Гайдучик підхопив м'яч і пробив з правого кута штрафного, але у ближню дев'ятку не влучив.

Шикарний шанс відкрити рахунок рівняни змарнували на 73-й хвилині, коли Степанюк прийняв крос від Дахновського в центрі карного майданчика. Другим дотиком Руслан стріляв під ближню стійку, однак сфера пройшла поруч із нею! На 90-й же підопічні Олега Шандрука змарнували останню нагоду – Гайдучик замикав навіс на лінію воротарського, але удар головою пройшов над поперечкою.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Інгулець набрав 16 очок, піднявшись з дна таблиці на передостанню сходинку – там він триматиметься принаймні до неділі. Від зони перехідних матчів петровців поки що відділяють два очки. Верес же набрав 29 залікових балів і тимчасово піднявся на сьому позицію.

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