Інгулець визначився зі стадіоном, на якому гратиме до кінця сезону – під питанням лише матч з Шахтарем
Петровці обрали чергову арену, на якій прийматимуть гостей в УПЛ.
Інгулець знайшов стадіон, на якому зможе дограти залишок сезону, повідомляє Dynamo.kiev.ua.
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За інформацією джерела, петровці досягли домовленості з Олександрією і використовуватимуть стадіон "містян" – Ніка – для домашніх матчів (відстань до Олександрії становить 43 км).
Зазначається, що це стало можливим через специфіку календаря УПЛ для обох клубів. У команди Руслана Ротаня всі майбутні матчі, за винятком поєдинку передостаннього туру, – гостьові, і відповідно стадіон в Олександрії буде доступний. Своєю чергою в Інгульця всі поєдинки чемпіонату, що залишилися, є домашніми.
Під питанням залишається лише гра 29-го туру, в якому Олександрія прийматиме Верес. У зв’язку з цим, остаточне рішення щодо місця проведення матчу Інгулець – Шахтар, поки що не ухвалено.
Нагадаємо, команда Василя Кобіна поки не може використовувати новозбудований стадіон у Петровому через бюрократичні перепони.
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