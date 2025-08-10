Інгулець, який минулого сезону виступав в еліті українського футболу, розпочав матч активно, і його зусилля швидко дали результат – на 9-й хвилині петровці відкрили рахунок. Після передачі з-за меж штрафного майданчика, біля мʼяча опинився Фарасеєнко і вдало обіграв голкіпера – 1:0!

Відповідь Металіста не забарилася. На 31-й хвилині, після тиску Інгульця на своїй половині поля, гості змогли перевести м’яч уперед. Кайдалов отримав довгу передачу і, змагаючись із захисником петровців, все ж відправив м’яч у сітку воріт, зрівнявши рахунок.

До перерви жодна з команд більше не змогла змінити результат, тож на відпочинок суперники пішли за інтригуючих 1:1 на табло.

Другий тайм проходив доволі мляво в плані результативності. Єдиним "спалахом" були п’ять жовтих карток, які обидві команди назбирали ще до 70-ї хвилини.

Та все ж одна команда зуміла "прокинутися" – і це був Інгулець! Гол вийшов доволі цікавим: після подачі з кутового м’яч полетів занадто далеко, тож ніхто не зміг дотягнутися. Проте один із петровців встиг наздогнати шкіряного ще до того, як він залишив межі поля, і після чудового навісу у штрафний Кисленко головою замкнув передачу – 2:1 на користь Інгульця!

Цей гол виявися вирішальним, тож команда Василя Кобіна здобула першу перемогу в Першій лізі, адже у першому турі петровці зіграли внічию з Буковиною.

