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Інгулець вимагає призупинити участь Миная у Кубку України або зарахувати технічну поразку у матчі з Динамо

09:18 2085 Читать на русском
Інгулець вимагає призупинити участь Миная у Кубку України або зарахувати технічну поразку у матчі з Динамо
Інгулець – Минай / Фото з відкритих джерел

Президент команди з Петрового Олександр Поворознюк заради відновлення справедливості у Першій лізі вирішив вдарити з усіх гармат.

Один з лідерів Першої ліги – Інгулець – продовжує боротьбу за право виходу до УПЛ. Клуб знову звернувся до контрольно-дисциплінарного комітету і виконкому УАФ, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Цього разу керівництво клубу з Петрового вимагає призупинити участь Миная у Кубку України на час розгляду справи щодо догравання Першої ліги.

"Вимагаємо на час розгляду цієї справи зупинити участь Миная у розіграші Кубка України, у тому числі в півфіналі проти Динамо, з тих же причин, згідно яких Минай відмовляється догравати Першу лігу – у зв'язку з небезпекою для здоров'я футболістів Миная. Або ж зарахувати технічну поразку Минаю у півфінальному матчі Кубка України проти Динамо, приймаючи до уваги висловлену від 21 травня позицію не грати у футбол – не грати офіційні матчі, передбачені календарем сезону 2019/20", – йдеться у зверненні Інгульця.

Окрім того, представники клубу заявили, що вважають недійсними рішення Ради ліг від 21 травня щодо Першого і Другого дивізіонів.

Нагадаємо, у турнірній таблиці ПФЛ Минай посідає третю сходинку, Інгулець – четверту. Відповідно до регламенту ПФЛ, у разі рівної кількості очок у таблиці до уваги беруться особисті зустрічі, а потім різниця забитих та пропущених м'ячів. Минай та Інгулець провели лише одну зустріч, де поділили очки (1:1), але у команди з Петрового краща різниця м'ячів.

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Динамо Динамо Перша ліга Кубок України Інгулець Інгулець Минай Минай Кубок України 2019/20
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