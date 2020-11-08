Матч 9-го туру УПЛ між Рухом та Інгульцем першої перемоги в чемпіонаті жодному з колективів не подарував.

Рух та Інгулець в УПЛ перемог досі не знали, тож особиста зустріч цих команд на Арені Львів мала велике значення. Петровці у футбольному плані виглядали стабільніше, шість разів зігравши внічию, однак львів'яни грали в рідних стінах. Словом, матч обіцяв бути цікавим.

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В першій третині першого тайму нічого небезпечного не відбувалось. Суперники почергово володіли м'ячем і заробляли різного роду стандарти, з яких не вдавалося суттєво загострити гру. На полі було нудно, але на 17-й хвилині стало веселіше – Копина збив Сітчінаву у власному штрафному, а рефері призначив пенальті. Бартуловіч підійшов до "позначки" й не без проблем прошив Бандуру. 0:1.

Від цього гра аж ніяк не покращилась. Рух зумів заволодіти ініціативою, до 30-ї хвилини тримаючи м'яч під контролем більше 53% ігрового часу, однак з моментів можна пригадати хіба що неточний удар Федорчука з дистанції. Натомість команди нещадно били один одного по ногах, за півгодини назбиравши аж 22 фоли.

Зрештою, такий футбол призвів до вилучення у складі Інгульця – це Кучеренко на 39-й хвилині отримав другу жовту картку. Окрилений цим успіхом Рух ледь не забив на 43-й хвилині, коли Климчук виконав класну передачу в карний майданчик на Федорчука, однак Валерію при ударі в дальній кут трішки забракло точності. Зрештою, відпочивати команди пішли за мінімальної переваги Інгульця.

Другий тайм львів'яни почали надзвичайно агресивно, загнавши гостей на їхню третину поля. Дуже швидко оборона петровців тріснула: на 51-й хвилині Бойчук увірвався на правий край штрафного й викотив поперечну передачу на Мисика, а той розстріляв ближній кут – 1:1. Ще за чотири хвилини господарі вирвались уперед, заробивши пенальті – його реалізував Кондарков. Радощам Григорія Козловського не було меж, але вже на 57-й хвилині Інгулець зрівняв рахунок: Коваленко вистрілив з дальньої дистанції, Бандура парирував перед собою, а Козак тут же зіграв на добиванні – 2:2.

В наступні 20 хвилин Інгулець відчайдушно обороняв нічию, а Рух, володіючи ініціативою, нічого конкретного створити не міг. Гостріше стало в останній 15-хвилинці: на 78-й Кринський врятував петровців після власної ж помилки на виході, спіймавши удар Стаменковіча, а на 83-й Русин увірвався на правий край штрафного й пробив у ближній кут – знову врятував Кринський.

Втім, розвинути свій тиск господарям не вдалося, а гості у компенсований час огризнулися непоганим дальнім пострілом в руки Бандурі та потужним ударом Балана з правого краю штрафного – вище воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Таким чином, Рух набрав 4 очки, піднявшись на передостанню позицію в турнірній таблиці. Інгулець, маючи в активі 7 залікових балів, залишився одинадцятим.

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