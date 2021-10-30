Інгулець та Верес так і не забили бодай гол у рамках 13-го туру УПЛ. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Команди розпочали гру досить обережно, проте вже на 6 хвилині Верес міг відкрити рахунок у зустрічі. Після розіграшу штрафного Кучеров отримав м'яч на лінії штрафного, але обвідним ударом поцілив у дальню стійку. Через 10 хвилин Сергійчук загубив потенційно гольову атаку: Верес вибігав 3 в 3, проте Михайло вирішив пробити замість передачі на партнера – підкат захисника зробив удар дуже слабким.

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Інгулець же мав свій момент ближче до кінця тайму – Шарай отримав м'яч на лінії штрафного та пробив під поперечку, але Когут здійснив сейв. Цей удар став останнім гострим моментом біля воріт обох команд перед перервою.

По перерві Інгулець перехопив ініціативу та створив кілька непоганих моментів. Дивовижний гол міг забити Ковальов, який після подачі кутового примудрився незвичним ударом через себе пробити під поперечку – Когут знову врятував. Ближче до кінця зустрічі Верес великими силами пішов у атаку, проте гра так і завершилась без голів.

Таким чином, Верес набрав 19 очок та піднявся на 7 місце, а Інгулець з 12 пунктами залишився на дванадцятій сходинці.

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