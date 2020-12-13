Ось і добігає кінця український футбольний 2020-й. Сьогодні – його останній день. Для Шахтаря він може стати святковим, адже "гірникам" випав шанс наблизитись до першої позиції в таблиці на мінімальну відстань – для цього тільки потрібно перемогти Інгулець. Що може бути простіше? Утім, гравці Динамо вчора думали так само, а у лідерів Шахтаря з налаштуванням на матчі УПЛ проблеми завжди були більшими. Особливо після Ліги чемпіонів – а тим паче після успішних поєдинків у цьому турнірі. Після 0:0 з Інтером у Мілані та прориву в ЛЄ переключитись на Кропивницький та Інгулець непросто навіть вболівальникам.

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У донеччан вже було достатньо провалів там, де всі очікували тріумфу. Ще до єврокубків вони дивом уникнули поразки від Руха, а після 2:3 з Реалом "гірники" розписали мирову з Ворсклою, граючи у більшості. Словом, Луїшу Каштру сьогодні необхідно провести дуже серйозну розмову з підопічними. Якщо його прохання дійдуть до футболістів, то Інгульцю не позаздриш – Шахтар не програв жодного матчу в УПЛ і є лідером за кількістю забитих голів (зокрема, й очікуваних). Так, у "помаранчево-чорних" були важкі матчі з аутсайдерами і нічия з Олександрією, але навряд чи комусь необхідно доводити шалену перевагу в силі Шахтаря над дебютантом. І сьогодні у чемпіона права на осічку немає.

Інгулець першу перемогу в УПЛ здобув наприкінці листопада, прибивши коронавірусний Олімпік. Команда Сергія Лавриненка одразу ж могла й другу звитягу оформити, однак лайнсмен вкрав максимально чистий гол у поєдинку зі Львовом. Втім, при таких цифрах кількість виграних матчів не так важлива – показовими є вісім нічиїх (лідер чемпіонату) і всього три поразки у дебютному сезоні в еліті (Динамо при 10 контратаках і двох скасованих голах, Ворсклі аж у другому турі та Олександрії з рахунком 3:4). Петровці страшно непоступливі. Не можна згадати жодного туру, в якому б цей колектив провалився.

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Очевидно, що до поєдинку з Шахтарем цей колектив підходить у статусі андердога з примарними надіями на очки, однак шанси є навіть тоді, коли їх немає. Доведено Рухом – та і тим же Шахтарем у Лізі чемпіонів. "Гірники" нині дуже втомлені, на УПЛ їм налаштуватись важко, а петровці можуть запропонувати їм максимально високу інтенсивність єдиноборств, контратаки та хороші стандарти (останнє донеччани не люблять особливо сильно). Якщо до цього набору додасться фарт, то цілком можна створити сенсацію.

Кадрова ситуація

Травмовані: Коноплянка, Ісмаїлі, Корнієнко, Мораєс, Фернандо, Вітао (усі – Шахтар)

Поза заявкою: Кривцов, Тайсон, Вакула, Грицай (усі – Шахтар)

Дискваліфіковані: Балан (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Шахтар

Інгулець: Кринський – Фатєєв, Семенко, Павлов, Синьогуб – Запорожець, Кучеренко – Бартуловіч, Лупашко, Мкомола – Сітчінава

Шахтар: Пятов – Болбат, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко, Майкон – Тете, Коваленко, Соломон – Дентінью

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Яким би симпатичним не був Інгулець, всі ми розуміємо – розписування його переваг на тлі мінусів Шахтаря є лише методом створення удаваної інтриги, адже в реальності шанси на успіх у петровців мінімальні. Звісно, Колос вчора створив сенсацію у матчі з Динамо, а Шахтар вже неодноразово втрачав очки там, де не мав права, але це футбол – гранди тут іноді втрачають очки. Лише на це може сподіватися дебютант.

Готовність Інгульця чіплятися за очки з двома лідерами продемонстрував матч проти Динамо – підопічні Сергія Лавриненка провели шалену кількість контрвипадів, видали шикарну статистику й двічі забили з офсайду, але практично за всіма аспектами вони все одно програли киянам – а на табло горіли "0:2". У петровців є ігрова структура й характер справжніх мужиків, але їм критично не вистачає класу. Саме тому можна прогнозувати перемогу Шахтаря.

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