Інгулець на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram оголосив про вакансію на посаду виконавчого директора клубу.

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Жодної іншої інформації прес-служба команди з Петрового не надала, лише вказала, що резюме треба надсилати на пошту Інгульця. До слова, на офіційному сайті виконавчим директором наразі вказаний Філь Андрій Віталійович.

Цікаво, що такі методи пошуку працівників використовував Кремінь, оголосивши про вакансії на посади форварда та головного тренера. Наставника, до слова, знайшли через три тижні.

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