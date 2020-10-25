Команди розпочали поєдинок дуже весело. Вже на 6-й хвилині Інгулець відкрив рахунок: Бартуловіч класно пробив зі штрафного, Гальчук перевів м'яч на кутовий, а подачу Козака після його розіграшу замкнув Балан – 1:0! Втім, вже за дві хвилини Маріуполь відігрався: Горбунов на правому краю карного майданчика переграв Ковальова й прокинув м'яч на Бондаренка, а той метрів з 14-ти поцілив у лівий нижній кут – 1:1. Ще за дві хвилини Артем забив другий м'яч, замкнувши навіс з кутового, але гол скасували через фол проти голкіпера.

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На 15-й та 16-й хвилинах азовці знову отримали шанс вийти вперед, однак ривок Сікана на лівий фланг штрафного з ударом з гострого кута парирував Шуст, а чергове замикання кутового (цього разу бив Чоботенко) завершилось прольотом м'яча повз дальню стійку. Інгулець одразу відповів пострілом Козака з гострого кута (Гальчук врятував), а на 26-й хвилині Квасний пробив з дальньої дистанції – вище воріт.

В другій половині першого тайму якісних моментів поменшало, а от фолів та жовтих карток було вдосталь. Найкращий шанс забити на 34-й хвилині втратив Танковський, який стріляв з лінії півкола перед штрафним – м'яч пройшов повз ліву стійку. Перед самим свистком на перерву також був момент з падінням Сікана біля воріт Шуста, але пенальті вирішили не призначати. Зрештою, на відпочинок команди пішли за нічийного рахунку.

За шість хвилин після поновлення гри Козак отримав передачу на хід та реалізував вихід віч-на-віч з Гальчуком, однак гол Інгульця скасували через очевидне положення поза грою. Маріуполь огризнувся на 57-й прострілом Стасюка у зону 11-ти метрів, куди вривався забутий захисниками Сікан – бути б голу, якби Данило не пробив кудись в район кутового прапорця. Після цього матч знову скотився до позиційної боротьби з великою кількістю фолів, замін та дрібних пауз. Дійсно небезпечних моментів не виникало аж до 74-й хвилині, коли Танковський відгукнувся на розрізний пас Очеретька й виходив сам на сам з Шустом, однак воротар був першим на м'ячі.

Завершальна частина зустрічі також не потішила цікавими епізодами. Інгулець виглядав значно активніше, заробляв стандарти, але нічого гострішого за штрафний удар Коваленка на 82-й хвилині створити не вдалося – перший постріл влучив у стінку, а другий пролетів повз ворота. Маріуполь міг вирвати перемогу на 89-й внаслідок виходу Кулакова віч-на-віч з Шустом, однак переграти голкіпера у ближньому бою Андрій не зміг, а добивання Мишньова з неробочої ноги прилетіло точно до рук воротаря. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Інгулець набрав п'ять очок, залишившись на одинадцятій позиції в турнірній таблиці – петровці досі не знають перемог в УПЛ. Маріуполь, маючи в активі одинадцять залікових балів, тримається на шостій сходинці.

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