Петровська команда залишається на дні турнірної таблиці УПЛ та продовжує боротьбу за вихід із зони прямого вильоту. У попередньому турі підопічні Василя Кобіна зазнали поразки, поступившись Карпатам з рахунком 1:2. ЛНЗ також змушений боротися за збереження місця в еліті. Черкаський колектив перебуває небезпечно близько до зони перехідних матчів, тож кожне очко для підопічних Романа Григорчука має вирішальне значення.

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Перший небезпечний момент у матчі створив Інгулець. Волохатий прорвався правим флангом у вільну зону та виконав гострий простріл на Сада, однак той пробив над поперечкою. Наступна загроза виникла вже в середині першого тайму: після подачі з кутового Тілль у боротьбі зрізав м’яч головою, і той пролетів трохи вище власних воріт. Наприкінці першого тайму петровці знову мали нагоду – Фарасеєнко увірвався до штрафного майданчика та пробив у ближній кут, однак удар виявився неточним і м’яч пройшов повз ворота.

У другому таймі свій момент мав і ЛНЗ: після розрізної передачі Яшарі, Путря пробив із правого кута штрафного, але Паламарчук урятував свою команду. За мить Олексій знову виручив Інгулець: Тіль пробив зі штрафного, а український рекордсмен у падінні перевів м’яч у стійку, від якої той відлетів назад у поле!

Фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию. Наразі ЛНЗ посідає 11-те місце з 26 очками, а Інгулець замикає турнірну таблицю, маючи 17 балів.

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