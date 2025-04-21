Інгулець проведе домашній матч з Олександрією на полі суперника, – Бурбас
Журналіст Ігор Бурбас повідомив про деталі проведення матчу 26-го туру УПЛ Інгулець – Олександрія, який має відбутись 25 квітня.
Домашній матч 26-го туру УПЛ Інгульця проти Олександрії відбудеться на стадіоні Олександрії – Ніка, повідомляє Ігор Бурбас.
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Варто додати, що стадіон Ніка є резервним для Інгульця, який через бюрократичні перепони не може використовувати новозбудований стадіон у Петровому.
Нагадаємо, що Олександрія з 57 очками посідає друге місце в чемпіонаті та продовжує переслідувати Динамо в боротьбі за чемпіонство. Інгулець з 17 балами наразі останній.
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