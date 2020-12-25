Екс-захисник Шахтаря Дмитро Фатєєв покинув Інгулець, повідомляє офіційний сайт команди з Петрового.

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Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. 26-річний футболіст виступав за клуб з липня 2019 року, перейшовши у команду Сергія Лавриненка зі Львова на правах вільного агента.

Нагадаємо, у поточному сезоні Фатєєв провів за Інгулець лише 3 матчі (2 в УПЛ і 1 – в Кубку України), в яких віддав 1 результативну передачу. Загалом за команду з Петрового Дмитро провів 23 матчі і забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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