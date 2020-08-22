Інгулець підсилився молодим голкіпером Динамо

До новачка еліти приєднався 20-річний голкіпер Динамо Артем Малиш. Гравець під номером 73 вже з'явився у заявці Інгульця на сайті УПЛ.

Метал підписав юного таланта Динамо

Малиш виховувався у академії Динамо, однак в заявку першої команди киян не потрапляв. В активі молодого голкіпера 4 матчі за U-19 "біло-синіх" і 2 матчі за U-21. Подробиці його контракту з Динамо або Інгульцем наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, клуб з Петрового дебютує в УПЛ вже завтра (23 серпня) – команда Сергія Лавриненка зустрінеться з СК Дніпро-1.

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