Інгулець підсилився молодим голкіпером Динамо

Ліга чемпіонів — 17:00 24
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Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧ
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Динамо згорнуло всі переговори щодо Родрігеса – Луческу дав опальному форварду останній шанс, – ЗМІУкраїна — 14:46 6006
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Пірло запросив легенду Мілана в ЮвентусІталія — 14:32 1919
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Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонівЛіга чемпіонів — 12:00 4294
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Конте натякнув на відхід з Інтера – вже відомий потенційний наступникІталія — 11:36 3165