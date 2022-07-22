Воротар Олексій Паламарчук та захисник Владислав Сидоренко продовжать кар'єру у Інгульці, повідомляє клубна прес-служба.

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Терміни та деталі угод не розголошуються, однак Transfermarkt зазначає, що обидва футболісти підписали контракти строком на один сезон – до 30 червня 2023 року.

Останнім клубом 30-річного Паламарчука був Гірник-Спорт, за який він не встиг зіграти жодного матчу через початок повномасштабної війни. Раніше він виступав за овідіопольський Дністер, Одесу та Балкани. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

24-річний Сидоренко – вихованець Металіста. Виступав за Ворсклу, Балкани та Кремінь. У січні 2022-го перейшов у Прикарпаття, але також не дебютував за івано-франківців. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

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