Інгулець отримає шалену суму преміальних у разі перемоги в фіналі Кубка України

Президент Інгульця Олександр Поворозонюк озвучив суму преміальних, які отримає команда, якщо стане володарем Кубка України.

"Перемогою в півфіналі ми вписали свої імена в історію Інгульця. За перемогу дав мільйон гривень преміальних. Якщо луснемо Шахтар, то дам і десять мільйонів", – сказав Поворознюк для програми "Профутбол".

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Зазначимо, що у півфіналі Інгулець здолав Зорю, а Шахтар виявився сильнішим за СК Дніпро-1. Фінал Кубка України зіграють 15 травня на Славутич Арені у Запоріжжі.

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