Інгулець у піднесеному настрої готується до матчу 10 туру УПЛ проти Динамо.

Новачок УПЛ поділився відео з тренування та тактичного розбору суперника. Клуб з Петрового приймав знімальну групу телеканалів "Футбол", що додало матеріалу колориту.

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Кумедний епізод трапився на тренуванні. Керманич Інгульця Сергій Лавриненко дозволив журналістці Аліні Войтовій провести розминку, що дуже сподобалося гравцям. Вправи супроводжувалися дотепними коментарями і сміхом.

Нагадаємо, поєдинок 10-го туру УПЛ між Інгульцем та Динамо відбудеться вже у суботу, 21 листопада. Початок о 14:00.

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