Інгулець остаточно визначився зі спаринг-партнерами на зборі у Туреччині
Підопічні Сергія Лавриненка вже знають всіх суперників на зимових зборах.
Як відомо, Інгулець вирішив готуватися до другої частини сезону в два етапи. Перший – з 15 по 27 січня – команда провела вдома, а другий – відбудеться у Туреччині.
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На виїзді підопічні Сергія Лавриненка проведуть 7 контрольних матчів, повідомляє клубна прес-служба. Зокрема, суперниками петровців будуть:
30 січня – ЦСКА 1948 Софія (Болгарія)
3 лютого – Чукарічкі (Сербія)
7 лютого – Діла (Грузія)
10 лютого – Медзь (Польща)
13 лютого – Астана (Казахстан)
16 лютого – Кривбас (Україна)
18 лютого – Відзев (Польща)
Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 13 очок.
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