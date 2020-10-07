Талановитий вихованець віце-чемпіона України не зміг зарекомендувати себе у команді Віктора Скрипника і спробує завоювати довіру тренера виступами за дебютанта еліти.

Півзахисник луганської Зорі Денис Янаков продовжить кар'єру у таборі новачка української Прем'єр-ліги.

Зоря оформила трансфери форварда Фенербахче і вихованця Шахтаря

Новим клубом 21-річного футболіста став Інгулець. У команді з Петрово гравець виступатиме на правах оренди до 30 травня 2021 року, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Цікаво, що Янаков приєднався до Зорі у літнє міжсезоння, проте не зумів закріпитися у складі "чорно-білих". Нагадаємо, луганському клубу належить лише 50% прав на футболіста – другу половину зберегло за собою Динамо, вихованцем якого і є футболіст.

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