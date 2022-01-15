Інгулець оновив тренерський штаб – Лавриненку допомагатимуть троє ветеранів УПЛ
21:10 - Читать на русском
Клуб з Петрового презентував нові обличчя у тренерському штабі Сергія Лавриненка.
Колишні гравці Інгульця Богдан Шуст, Младен Бартуловіч та Владислав Лупашко поповнили тренерський штаб команди з Петрового.
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Головним біля керма Інгульця залишається Сергій Лавриненко, який незмінно очолює команду ще з 2016 року.
Інгулець є залишається одним з претендентів на виліт з УПЛ. Після 18-ти турів української першості команда Лавриненка розташувалась на 14-й сходинці, яка гарантує стикові матчі за прописку в елітному дивізіоні.
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