Інгулець оголосив про підписання екс-голкіпера Шахтаря
4 липня 17:47 - Читать на русском
Петровці продовжують активну роботу на трансферному ринку.
Інгулець оголосив про трансфери одразу двох гравців, повідомляє офіційний сайт петровців.
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Команду поповнили воротар Євген Гальчук і центральний захисник Дмитро Поспєлов. Деталі угоди не повідомляються.
Нагадаємо, Гальчук – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру у 2009 році. Грав переважно за Шахтар-3. У 2013 році перебрався у Маріуполь, де виступав до останнього часу. Минулого сезону провів в УПЛ 15 матчів. Поспєлов минулий рік провів у Чорноморці, де у 20 матчах забив 2 голи.
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