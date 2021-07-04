Інгулець оголосив про трансфери одразу двох гравців, повідомляє офіційний сайт петровців.

Інгулець підписав вже п'ятого новачка у міжсезоння

Команду поповнили воротар Євген Гальчук і центральний захисник Дмитро Поспєлов. Деталі угоди не повідомляються.

Нагадаємо, Гальчук – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру у 2009 році. Грав переважно за Шахтар-3. У 2013 році перебрався у Маріуполь, де виступав до останнього часу. Минулого сезону провів в УПЛ 15 матчів. Поспєлов минулий рік провів у Чорноморці, де у 20 матчах забив 2 голи.

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