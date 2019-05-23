Інгулець не зумів дотиснути Агробізнес

Фіналіст Кубка України петровський Інгулець розійшовся миром із волочиським Агробізнесом (0:0) у матчі 24-го туру Першої ліги.

Перший тайм пройшов доволі блідо, хоча гра гостей несподівано виглядала яскравішою за недавніх кубкових героїв. Свої моменти мали Когут, Бойчук і Нечипоренко, та кожного разу гравцям Агробізнеса забракло влучності. Інгулець відповів ударами Акименка (двічі) та Передистого, який ледь не забив метрів із сорока.

Колос простимулював суперників Металіста 1925 та Волині перед вирішальним туром Першої ліги, – ТаТоТаке

Отримавши настанови в перерві, господарі на другий тайм вийшли рішучішими. Петровці почали створювати реальні нагоди забити, але кураж впіймав голкіпер "селян" Євген Панченко. Спочатку він впорався із небезпечним штрафним у виконанні Козака, парирував круте підсікання від Акименка, виручив у ще одному моменті Козака й відбив удар Коваленка в дев'ятку.

Завдяки набраному очку в гостях Агробізнес зрівнявся за очками з Сумами й випередив їх за додатковими показниками. До того ж, в останньому турі команда з Волочиська гарантовано набере 3 очки, бо "гратиме" проти Зірки, що достроково знялася з чемпіонату. Інгулець – 7-й, його позиція вже не зміниться.