"Як футболістам жити в селі? Нелегко. Але їх можна зрозуміти. Це молоді хлопці, які проживають найкращі роки життя. Крім футболу, вони хочуть сходити в кіно, з'їздити в супермаркет. На жаль, ми були обмежені в цьому. Особливо були складнощі для хлопців зі сім'ями, тому ми віддавали перевагу холостякам.

"Поворознюк у дуже спокійній формі сказав, що треба щось змінити": Лавриненко – про відхід з Інгульця і причини невдач

Порушення режиму? Були дуже рідко. Якби ми жили в місті, то, можливо, це було б частіше. А так ми практично цілий день були разом і жили в одному приміщенні. Футболісти були весь час під контролем. А те, що вони роблять удома, – не моя справа", – цитує Лавриненка FanDay.

Нагадаємо, Сергій очолював команду зі села Петрове протягом 6 років. Олександр Поворознюк звільнив тренера після поразки від Металіста 1925.

Металіст 1925 перервав безвиграшну серію, здолавши Інгулець – дебютна перемога для тренерського дуету Едмара та Голодюка