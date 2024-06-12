"З мого WhatsApp прилетів інсайд, що вже Василя Кобіна сватають в Інгулець.

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Не знаю, вірити чи ні, але ось інсайд пишуть мені: "Кобін в Інгульці. Але це не Олександр Поворознюк написав. Цю інформацію ще треба перевірити, але вже принаймні одне джерело маємо", – сказав Бурбас в авторській програмі на YouTube-каналі BurBuzz.

Нагадаємо, Кобін розпочинав тренерську кар'єру у Минаї (2019-2021 рр.). Останнім місцем його роботи був Металіст, де він обіймав посаду спортивного директора. Паралельно він є одним з експертів на каналі УПЛ ТБ.

Раніше Поворознюк заявив, що чутки про можливий прихід на тренерський місток Леоніда Кучука, Сергія Лавриненка та Олега Дулуба не відповідають дійсності.

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