Команда з Петрового зацікавлена у кількох представниках першої команди Динамо. Трансфери можуть відбутись взимку.

Оборонець Артем Шабанов, півзахисники Олександр Андрієвський і Денис Антюх, а також форвард Владислав Кулач мають шанси опинитись в Інгульці, стверджує Sport Arena.

"Підсилення буде божевільне": Поворознюк підтвердив перебудову Інгульця і зацікавленість у гравцях Динамо

Президент петровців Олександр Поворознюк сьогодні повідомив, що на команду чекає перебудова, та заявив, що не братиме гравців в оренду. Відтак, трансфери динамівців, якщо вони будуть, відбудуться на повноцінній основі.

Цього сезону Андрієвський провів у біло-синій футболці 11 матчів та відзначився асистом, а Шабанов відіграв 8 поєдинків та має м'яч в активі. Кулач взяв участь в 5 зустрічах (1 гол), а Антюх – у 4-х (без результативних дій).

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