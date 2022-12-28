Інгулець готується підписати екс-зірку Шерифа
10:19 - Читать на русском
Команда з Петрового продовжує активну селекційну роботу.
Інгулець домовився про співпрацю з екс-півзахисником Шерифа Андрієм Блізніченком, повідомляє Meta Ratings.
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Найближчим часом буде оголошено про те, що 27-річний українець, який має досвід ігор за Дніпро та турецький Карабюкспор, офіційно повертається у Прем'єр-лігу.
Нагадаємо, Блізніченко виступав за Шериф із 2019 року. У серпні 2021-го він покинув тираспольський клуб і з цього часу залишався без команди. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.
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