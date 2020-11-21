Історична перша зустріч команд в УПЛ та й загалом. Де дивитися матч Інгулець – Динамо онлайн? Поєдинок покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція доступна на порталі oll.tv за підпискою. Для динамівців це репетиція перед грою Ліги чемпіонів проти Барселони. Матч, як і онлайн-трансляція Інгулець – Динамо на "Футбол 24", стартує о 14:00. Луческу втратив аж 15 гравців основної обойми. Лавриненко демонструє вражаючу серію домашніх ігор – 5 поспіль нічиїх на старті пригоди своєї команди в УПЛ. Інгулець – один з 4 клубів, які не програли жодного домашнього матчу. Динамо ж у попередній грі зазнало дебютної поразки на внутрішній арені з новим тренером. Зате на виїзді Київ є найкращою командою сезону (набрали 12 очок з 12).

Інгулець – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Інгулець: Шуст – Балан, Семенко, Павлов, Квасний – Бартуловіч, Янаков – Коваленко, Запорожець, Козак – Сітчінава

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Шапаренко, Шепелєв – Гармаш, Буяльський, Де Пена – Супряга

Луческу не може розраховувати на Нещерета, Сироту, Циганкова, Сидорчука, Андрієвського, Жерсона, Тимчика, Попова, Шабанова, Лєднєва і Дуелунда, які виходили в цьому сезоні з перших хвилин (ціла команда з 11 гравців!), а також кількох інших виконавців. Відтак у заявці гостей потенційні дебютанти з молодіжки Боль (17 років), Скорко (18) та Моргун (19). В основі Інгульця двоє вихованців Динамо – Дениси Янаков і Балан.