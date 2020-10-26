Інгулець – Зоря: змінилось місце проведення матчу УПЛ
16:58 - Читать на русском
Дирекція УПЛ змінила місце проведення матчу 8-го туру української Прем'єр-ліги Інгулець – Зоря.
Матч між Інгульцем та Зорею відбудеться на Славутич-Арені в Запоріжжі на прохання луганців, інформує офіційний сайт УПЛ.
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Також зазначається, що поєдинок 21-го туру УПЛ (друге коло) між командами вже пройде на домашньому стадіоні Інгульця у Петровому.
До слова, Зоря посідає 7 місце із 9 очками в активі перед очною зустріччю. Новачок УПЛ з 5 пунктами розташувався на 11 позиції.
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