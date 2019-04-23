Інгулець – Зоря: Відео бійки поліції та фанатів Зорі

Матч Інгулець – Зоря запам'ятався не лише сенсаційним виходом господарів у фінал Кубка України.

Вболівальники Зорі, які завітали у Петрове, запалили піротехніку під час матчу півфіналу Кубка України з Інгульцем. Правоохоронці відразу ж увірвалися у гостьовий сектор та почали гамселити луганців, застосовуючи кийки та сльозогінний газ, інформує Glavcom.

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"Мене затримали. Нас зв'язали сімох або вісьмох, точно не розгледів. У мене була розбита голова, обличчя, вибитий зуб. Перед матчем нас ніхто не ставив в рамки – що можна робити, а що ні. Нічого не казали і коли на початку другого тайму на секторі загорілася піротехніка. Але хвилин через десять ми були оточені з усіх боків. Нас залили перцевим газом і почали молотити кийками з усіх боків.

Без розбору – хлопець ти чи дівчина, захищаєшся або стоїш байдуже. В Петрове я приїхав разом з дівчиною. Вона отримала кийком по голові. Перед тим, як мене потягли з сектора, дівчина перебувала в ледь свідомому стані. Сподіваюся, з нею все в порядку", – розповів потерпілий уболівальник.

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Нагадаємо, Інгулець сенсаційно обіграв Зорю (2:1) і вперше в історії вийшли у фінал Кубка України, де зустрінеться з донецьким Шахтарем.