Зоря зустрічається з Інгульцем в рамках півфіналу Кубка України. Дивіться пряму трансляцію на "Футбол 24".

Матч 1/2 фіналу Кубка України Інгулець – Зоря розпочався о 16:00. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн. Відеотрансляція поєдинку доступна в цій новині.

Склади команд:

Інгулець: Ситников – Балан, Павлов, Ковальов, Синьогуб – Запорожець, Лупашко (к), Клименко – Щедрий, Мішуренко, Січінава.

Запасні: Шухман, Сула, Піднебенной, Писко, Акименко, Кучеренко, Козак.

Зоря: Філіпе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Арвеладзе, Сілас – Караваєв (к), Лєднєв, Луньов – Будківський.

Запасні: Шевченко, Хомченовський, Кабаєв, Білий, Громов, Казаков, Чайковський.

Луганці на попередніх стадіях пройшли двох представників УПЛ Десну та Львів, а Інгулець на шляху до півфіналу здолав Колос, Мир, Маріуполь і Карпати.

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Інгулець – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу Кубка України: