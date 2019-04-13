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Інгулець – Зоря: матч Кубка України не буде перенесений та відбудеться у Петровому

11:00 23 Читать на русском
Інгулець – Зоря: матч Кубка України не буде перенесений та відбудеться у Петровому
ФК Зоря

Поєдинок 1/2 фіналу Кубка України між Зорею та Інгульцем не буде перенесений в Олександрію.

 

Матч відбудеться на домашньому стадіоні представника Першої ліги у селі Петрове, 17 квітня о 16:00, про це повідомляє офіційний сайт Зорі.

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Раніше повідомлялось, що Зоря не хоче їхати до Інгульця на півфінал Кубка України, і вимагає перенести матч в Олександрію.

Нагадаємо, раніше з Петрового, де базується клуб Першої ліги, у Олександрію був перенесений поєдинок 1/4 фіналу Кубка України Інгулець – Карпати.

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Зоря Зоря Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Зоря
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