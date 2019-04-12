Інгулець – Зоря: луганці вимагають перенести матч в Олександрію, – Франков

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів про бажання Зорі перенести матч Кубка України.

"Зоря не хоче їхати до Інгульця на півфінал Кубка України, і вимагає перенести матч в Олександрію", – написав Франков у своїй конференції на Matchday.ua.

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Нагадаємо, раніше з Петрово, де базується клуб Першої ліги, у Олександрію був перенесений поєдинок 1/4 фіналу Кубка України Інгулець – Карпати.

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До слова, півфінальний матч між Інгульцем та Зорею відбудеться у середу, 17 квітня. Початок поєдинку запланований на 17:00.