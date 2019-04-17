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Інгулець – Зоря: Грицай прокоментував виліт луганців з Кубка України

19:45 779 Читать на русском
Інгулець – Зоря: Грицай прокоментував виліт луганців з Кубка України
Олександр Грицай / ФК Зоря

Тренер Зорі Олександр Грицай прокоментував поразку своєї команди від Інгульця та виліт з Кубка України.

15’ Євген Запорожець
39’ Антон Щедрий
 
Євген Чеберко 45+1’
15’ Євген Запорожець
39’ Антон Щедрий
45+1’ Євген Чеберко

"Важко коментувати такі матчі. Залишається привітати Інгулець з виходом у фінал. Кульгала реалізація моментів. Перший гол на 15-й хвилині, напевно, сильно по нас вдарив. Ну а другий добив.

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Хоча хлопці молодці, билися. Забили гол. Ми чекали такої гри у другому таймі, але не змогли дотиснути суперника. Недооцінка? Яка може бути недооцінка в півфіналі Кубка країни, коли перед тобою відкриваються двері фіналу?", – цитує Грицая прес-служба Зорі.

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Теги
Кубок України Зоря Зоря Інгулець - Зоря Олександр Грицай Олександр Грицай
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