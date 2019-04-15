toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Інгулець – Зоря: ФФУ затвердила місце проведення півфіналу Кубка України

17:34 232 Читать на русском
Інгулець – Зоря: ФФУ затвердила місце проведення півфіналу Кубка України
ФК Інгулець

ФФУ офіційно дозволила зіграти матч півфіналу Кубка України Інгулець – Зоря у Петровому.

 

Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ дозволив проведення кубкового матчу 17 квітня на домашньому стадіоні Інгульця.

Інгулець – Зоря: матч Кубка України не покажуть по телебаченню

Півфінальний матч розіграшу Кубка України між Інгульцем та луганською Зорею відбудеться в Петровому, – повідомляє прес-служба ФФУ. Зазначається, що поєдинок розпочнеться о 16.00.

Другий матч 1/2 фіналу, СК Дніпро-1 – Шахтар, розпочнеться на стадіоні Дніпро-Арена 17 квітня о 18:30.

"Шевчук хоче зробити Барселону". Хто стане новою зіркою Шахтаря, за що плюсуємо Хацкевичу і чому Зоря – не "Мужики"

Теги
Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
14
хв
Леганес
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук