Інгулець – Зоря: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

Інгулець приймає Зорю в рамках півфіналу Кубка України 2018/19. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Інгулець став однією з сенсацій Кубка України, вибивши на своєму шляху два дуже міцних клуби УПЛ – Маріуполь (3:1) та Карпати (1:1, 5:4 по серії пенальті). Зазвичай такі перемоги пов'язані зі значним героїзмом та фартом, однак команда Олександра Лавриненка пішла іншим шляхом, прориваючись у наступні раунди заслужено. Якщо кому й фартило з Інгульцем, то це Карпатам, які зрівняли рахунок з ним аж на 90+7-й хвилині, а загалом повністю поступались. Так що Зорі не варто одразу готувати шампанське на фінал – сьогодні потрібно буде попрацювати на повну.

Луганці навіть повинні подвоїти свої зусилля, адже останнім часом їх результати розчаровують вболівальників. Щоправда, і суперники у "мужиків" серйозні – в останніх трьох поєдинках УПЛ вони грали виключно проти грандів. Двічі Зоря відверто зганьбилася, тож потрібно надолужувати втрачене в Кубку. Юрію Вернидубу навряд чи доведеться якось мотивувати своїх футболістів, адже вони й так розуміють можливість виходу в фінал; головне – не байдикувати.

Кадрових негараздів обидвом командам вдалося уникнути. Господарі вийдуть у найсильнішому своєму складі, а от Юрій Вернидуб, ймовірно, вдасться до певної ротації – з Шахтарем було віддано забагато сил.

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Зоря

Інгулець: Ситніков – Балан, Ковальов, Кучеренко, Синєгуб – Запорожець, Передистий, Поднебенной, Щедрий – Коваленко, Мішуренко

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Литвин, Вернидуб, Михайліченко – Арвеладзе, Казаков – Караваєв, Кабаєв, Хомченовський – Громов

Прогноз Футбол 24 – 1:3

Інгулець – прекрасна команда, але для виходу в фінал бути хорошим замало. Тут потрібен клас, досвід та довга лавка запасних, яка є у Зорі і якої немає у Петровому. Саме тому можна прогнозувати легку перемогу луганців.