Якби не догравання проти Зорі, шанси Інгульця на виживання в УПЛ виглядали б примарними. Підопічні Василя Кобіна відстають від зони перехідних матчів на шість очок – і це за чотири тури до кінця сезону. Втім, у разі звитяги над луганцями "козаки" явно повернуться у перегони.

Благо, після першого тайму петровці вели з рахунком з 1:0. Залишилось витримати ще 45 хвилин, що цілком реально. По-перше, у воротах Інгульця стоїть Паламарчук, а по-друге – колектив пропустив всього шість голів у дев'яти поєдинках 2025 року. А ще треба враховувати крихкість нинішньої Зорі.

Команда Младена Бартуловіча у попередніх п'яти турах зазнала трьох поразок, хоча суперники були не сильніші за "чорно-білих" (Колос, Верес, Кривбас). Причому двічі Зорю розгромили "всуху" – і у всіх цих трьох поєдинках команда довго грала у меншості через доволі дурні вилучення. Як наслідок, луганці втратили турнірну мотивацію, адже вони де-факто нікуди не вийдуть і нікуди не вилетять.

Цей факт не завадив прибити Лівий Берег на вихідних. Фантастичний перфоманс продемонстрували Яцик (гол+пас) і Антюк (забив киянам шедевр) – от тільки до перерви колектив теж могли розгромити. Перемога над Ворсклою пройшла за схожого малюнку, тільки тепер провальним став другий тайм. Все це дає великі надії для Інгульця, якому сьогодні й перемагати не треба.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вакула (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Зоря

Інгулець: Паламарчук – Свистун, Малиш, Жовтенко, Катрич – Лосенко – Могильний, Волохатий, Пятов, Пушкарьов – Сад

Зоря: Сапутін – Тронтель, Башіч, Джордан, Жунінью – Дришлюк – Антюх, Мічін, Яцик, Горбач – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – Інгулець втримає перемогу

Ризикнемо поставити на успіх аутсайдера. Петровцям цілком до снаги втримати нулі протягом 45 хвилин, адже Зорі бракує стабільності й мотивації. І навіть у праймовій формі підопічні Младена Бартуловіча не відзначились надійною обороною, тож і в разі пропущеного гола Інгулець не буде приреченим.

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