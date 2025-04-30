Інгулець здолав Зорю (1:0) у матчі 16-го туру УПЛ. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Зустріч між командами мала завершитися ще у грудні, але через атаки росіян вдалося зіграти лише один тайм.

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Інгулець забив гол на 38 хвилині під час позиційної атаки. П'ятов виконав передачу на Волохатого, а той відправив м'яч у сітку. Через 4 місяці Зорі та Інгульцю вдалося дограти матч. Утім, рахунок першого тайму залишися остаточним.

Нагадаємо, що Інгулець перебуває на 15 місці з 20 балами, а Зоря розташувалася на восьмій сходинці з 35 очками.