Інгулець в рамках 5-го туру УПЛ приймає Ворсклу. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

В поточному чемпіонаті залишилось чотири команди, яким досі не вдалося перемогти у сезоні. Інгулець і Ворскла – серед них, причому петровці навіть трішечки успішніші. В їхньому активі вже два очки, в той час як полтавці набрали всього одне. Неймовірно, але у підопічних Сергія Лавриненка навіть різниця голів краща (-2 проти -4).

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Втім, фаворитами протистояння все одно залишають ворскляни. Справа не у класі команд, а у футболі. Інгулець намагається працювати від руйнування гри суперника й вмикає високий пресинг, однак кадровий потенціал не дозволяє реалізувати цікавий тактичний задум.

Максимум, який вдається вичавити – це затягування матчу в "болото", яке неможливо дивитись і в якому можна знайти якусь нічию. Об'єктивно, петровська команда є однією з найслабших у лізі.

Ворсклі ж критично бракує стабільності. Підопічні Віктора Скрипника за показником очікуваних голів йдуть другими після СК Дніпра-1, награвши майже на 9 голів, однак забити вдалося тільки 4 м'ячі. Навіть з пенальті сфера відмовляється летіти у ворота. Довго так тривати не може.

Також полтавці істотно переважають своїх суперників у інтенсивності пресингу та єдиноборств. Вниз "зелено-білих" тягнуть два фактори. Перший – катастрофічно слабка оборона, якій мали забити майже 8 очікуваних голів (стільки й забили, це найгірший результат в УПЛ). Другий – Ворскла регулярно провалює один з таймів, причому тотально.

Чи змінились ворскляни за три тижні без матчів УПЛ? Дізнаємось сьогодні, однак під час товариського матчу з Металістом колектив розписав нічию (1:1) з нереалізованим пенальті суперника. Словом, списувати Інгулець до стартового свистка не варто.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Ворскла

Інгулець: Підківка – Нагієв, Павлов, Ченбай, Саків – Кучеренко, Коробенко – Козак, Запорожець, В. Блізніченко – Сітало

Ворскла: Різник – Пердута, Зайков, Яворський, Бацула – Ардіт – Олійник, Скляр, Юрченко – Степанюк, Марлісон

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Результати в матчах УПЛ – чистий рандом. Тим не менш, логіка говорить, що Ворскла значно сильніша, та і букмекери називають полтавців фаворитами. Ставимо на перемогу підопічних Віктора Скрипника.

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