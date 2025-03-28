Інгулець – Верес

Петровці видали прекрасний вихід із зимової паузи, здобувши дві перемоги в чотирьох турах. Однією з "жертв" Інгульця став Кривбас, але більш важливим є факт відновлення боротьби за виживання – до зони плей-офф бракує всього трьох очок. Саме тому клуб відмовився проводити матч проти Вереса у Рівному, хоча така пропозиція надходила.

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Василь Кобін награвся у високий тиск з контролем м'яча. У другій половині сезону його підопічні спростили футбол – команда видає не більше 36% володіння та зменшила середню кількість позиційних атак з 22,65 до 14, а показник інтенсивності пресингу впав з 9,09 до 15,5. Інгулець грає у притаманному аутсайдерам стилі, але за чотири тури петровці здобули вдвічі більше перемог, ніж у 16-ти попередніх.

Суперник у "козаків" дуже серйозний. Верес у перших чотирьох турах після зимової паузи забив аж 10 голів – це найвищий показник серед усіх команд УПЛ. Навіть без урахування п'яти голів у ворота Полісся рівняни перебували б серед топів за результативністю. Крім житомирян, вони ще й розгромили Кривбас, а також дотиснули Колос.

У таборі "народного клубу" все настільки добре, що це аж насторожує. Навіть скандаліст Луан повернувся на поле, а Степанюк у попередньому турі видав найкращий матч за Верес. Щоправда, у поєдинку з Інгульцем можуть виникнути проблеми – як і з Лівим Берегом, коли суперник закрився в низькому блоці, нічого не дозволив біля власних воріт і переміг Верес. Характерно, що той матч теж був виїзним.

Кадрова ситуація

Травмовані: Нонго (Верес)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Верес

Інгулець: Паламарчук – Бенедюк, Діхтярук, Жовтенко, Катрич – Сад – Могильний, П'ятов, Лосенко, Пушкарьов – Кисленко

Верес: Кожухар – Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Шарай, Кучеров, Харатін, Дахновський – Гайдучик, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5, перемога Вереса

Верес виглядає сильнішим, але найкраще рівняни виглядають у контратакувальному малюнку. Тоді, коли суперник намагається виходити з оборони через комбінації й надає простір – а не тоді, коли опонент паркує "автобус". Інгулець може це зробити, однак турнірна ситуація вимагає лізти вперед. Рано чи пізно.

А ще треба визнати, що без фарту петровці свої перемоги навесні не здобули б. Саме тому Верес здається фаворитом – ставимо на тріумф "народного клубу", однак голів навряд чи буде багато.

ЛНЗ – Полісся

У Григорчука не вийшло з Астаною та Нефтчі, але із поверненням додому Роман Йосипович знову змушує говорити про себе з повагою. Його ЛНЗ за чотири тури встиг заінтригувати – черкасці перемогли Колос і Рух, а також створили грандіозні проблеми Динамо в другому таймі. Єдиний провал теж виявився непересічним, адже "насінневий завод" програв Карпатам, граючи у більшості з 29-ї хвилини й при цьому страждаючи від пресингу львів'ян.

У тактичному плані команда доволі гнучка, але найкраще вона проявляє себе на зустрічних курсах. Саме тому до Черкас привезли ще двох лівих вінгерів – знайомого нам Макуана та Беннета із Сандерленда. Дуже добре у гру увійшов Танковський, але у ЛНЗ залишаються певні проблеми з балансом і фізичною готовністю. Провести два однакових тайми в однаковій ефективності й інтенсивності підопічним Романа Григорчука досі не вдавалося.

Полісся ж підходить до зустрічі на тлі катастрофи у Рівному, де команда зазнала приниження з рахунком 1:5. Після цієї зустрічі критикувати Імада Ашура почали навіть його прихильники та найбільш лояльні журналісти, адже це не виглядало випадковістю. Житомиряни після зимової паузи втрачали очки з Оболонню та зі скрипом здолали Інгулець, а єдиним крутим матчем став винос проблемного Чорноморця.

Так собі перфоманс, враховуючи склад вартістю в понад 20 мільйонів євро. Хоча ідеї, які декларує тренер "вовків", на полі простежуються – зокрема, центрхави почали атакувати простір за спинами, а гра перестала зводитись до експлуатації вінгерів. Не в останню чергу так сталося завдяки приходу Андрієвського та Бітона, а ще з'явився забивний нападник Батіста (3 голи в 4 турах).

Все це може принести єврокубки на дистанції, однак поки що все розбивається об невідповідність гри й очікувань. Прямо зараз Полісся тримається четвертим, однак відрив від п'ятого Кривбаса становить всього два очки при двох іграх криворіжців у запасі. Враховуючи розклад, житомиряни зобов'язані перемагати в Черкасах – а після розгрому від Вереса команда повинна це робити ще й якомога впевненіше.

Кадрова ситуація

Травмовані: Авагімян (ЛНЗ)

Дискваліфіковані: Кушніренко (ЛНЗ)

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Полісся

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв – Нонікашвілі – Ейнел, Яшарі, Танковський, Беннетт – Момо

Полісся: Волинець – Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Бітон, Крушинський – Батіста

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Важко повірити, що нестабільність обох колективів вивітрилась за останні два тижні. Тим паче, що у Полісся п'ять футболістів основного ростеру виступали за збірні (у черкасців випадав тільки Нонікашвілі). В цілому ж ЛНЗ справляє більш цілісне й переконливе враження, а за кадровим підбором команда Романа Григорчука точно не слабша.

Навіть зі своїми слабкостями ЛНЗ навчився вживатись, дозуючи інтенсивністю впродовж гри й зберігаючи сили на весь матч. Полісся ж потенційно може перемагати навіть десь у ЛЄ, але по факту від "вовків" не знаєш, чого очікувати сьогодні. Враховуючи всі ці фактори, ризикнемо поставити на перемогу господарів та "обидва заб'ють".

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