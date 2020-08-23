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Інгулець – СК Дніпро-1: Лавриненко оцінив дебют своїх підопічних в УПЛ

18:10 - Читать на русском
Інгулець – СК Дніпро-1: Лавриненко оцінив дебют своїх підопічних в УПЛ
Сергій Лавриненко / Фото Інгулець

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко поділився думками про матч проти СК Дніпро-1 (1:1).

42’ Денис Балан
 
Андрій Цуріков 33’
33’ Андрій Цуріков
42’ Денис Балан

"Зараз взяли очко у матчі проти серйозної команди. Тому лише позитивні емоції. Приховувати немає чого – радощів в нас багато. Хоча треба визнати, що у багатьох моментах нам пощастило. Фортуна була десь на нашому боці. Але у нас теж були цікаві контратаки. Не скажу, що рахунок є закономірним, але у нас була фортуна.

Інгулець — СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Не хотів би розкривати усі наші тактичні моменти та план на гру. Нам багато що вдалося. Треба звикнути ще до швидкостей, до темпу, до якості роботи з м’ячем. Ми йшли до цього, і зараз треба адаптуватися, наростити м’язи, аби потім конкурувати з іншими командами. Очко, яке ми взяли, потішило, але попереду маємо ще дуже багато роботи. Маємо багато працювати, щоб брати ще очки", – цитує Лавриненка сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Інгулець зумів завоювати путівку в УПЛ, для команди з Петрового це дебютний сезон у елітному дивізіоні.

Інгулець втримав нічию зі СК Дніпро-1 у дебютному матчі в УПЛ

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 -- Сергій Лавриненко Інгулець - СК Дніпро-1 Інгулець Інгулець
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