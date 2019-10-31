Інгулець – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Інгулець несподівано обіграв СК Дніпро-1 в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок України 2019/20, 1/8 фіналу

Інгулець – СК Дніпро-1 – 2:1

Голи: Акименко, 24, 66 (п) – Куліш, 41

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Господарі відкрили рахунок вже на 24-й хвилині поєдинку, але дніпряни зуміли вирівняти становище ще до свистка на перерву.

Долю матчу вирішив призначений пенальті у ворота гостей на 66-й хвилині. 11-метровий впевнено реалізував Акименко, оформивши дубль у зустрічі.

Попри велику кількість моментів біля своїх воріт, гравці Інгульця зуміли вирвати перемогу та завоювати путівку в 1/4 фіналу турніру.

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