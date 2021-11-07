Інгулець – СК Дніпро-1 – 0:1 – відео гола та огляд матчу
18:29 - Читать на русском
СК Дніпро-1 переграв Інгулець у поєдинку 14-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі Інгулець – СК Дніпро-1 на Футбол 24.
завершено
Артем Довбик 26’
26’ Артем Довбик
СК Дніпро-1 активно розпочав гру, проте забив лише на 26 хвилині – Довбик класно пробив у нижній кут зі штрафного. Шишка ще до перерви залишив Інгулець у меншості. Саме це дозволило дніпрянам довести гру до мінімальної перемоги.
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Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 28 очок і наздогнав Ворсклу, яка поки йде на 3-й позиції. Інгулець продовжив неприємні серії без перемог і забитих голів, але все ще перебуває на 14-му місці – 9 балів.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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