СК Дніпро-1 активно розпочав гру, проте забив лише на 26 хвилині – Довбик класно пробив у нижній кут зі штрафного. Шишка ще до перерви залишив Інгулець у меншості. Саме це дозволило дніпрянам довести гру до мінімальної перемоги.

СК Дніпро-1 в більшості переміг Інгулець – Довбик знову забив, жахлива суха серія петровців

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 28 очок і наздогнав Ворсклу, яка поки йде на 3-й позиції. Інгулець продовжив неприємні серії без перемог і забитих голів, але все ще перебуває на 14-му місці – 9 балів.