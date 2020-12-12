Донецький Шахтар продовжує підготовку до останнього поєдинку УПЛ в 2020 році.

Шахтар вже завтра, 13 грудня, гратиме проти Інгульця, початок о 14:00. До зустрічі "гірники" готувались ретельно, провівши тренування у Києві. Опісля команда чартерним рейсом прилетіла в Кропивницький.

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Щоправда, Луїш Каштру не взяв із собою багатьох гравців – після травм відновлюються Ісмаїлі, Малишев, Корнієнко, Коноплянка, Мораєс і Фернандо. А от поза заявкою залишилися Гриценко, Кривцов, Тайсон і Вакула.

До слова, перед поєдинком 13-го туру Шахтар розташувався другим, відстаючи від Динамо на 4 пункти. Інгулець йде десятим.

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