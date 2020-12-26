"Знаєте, як кажуть: "Мрії збуваються!" Якщо команда в майбутньому буде так само прогресувати, як вона це робить, а президент і далі буде вкладати кошти і любов в Інгулець – я думаю, будь-яка мрія може здійснитися.

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І навіть та, що президент хоче зіграти з мадридським Реалом. Потрібно вірити в це. Я вірю, що в майбутньому це реально", – сказав Бартуловіч у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Олександр Поворознюк раніше неодноразово заявляв, що його найзаповітнішою мрією є зіграти проти "вершкових" на власному стадіоні. Після першого кола Інгулець посідає у турнірній таблиці УПЛ 10 сходинку, набравши 11 очок.

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