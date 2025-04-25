У рамках 26-го туру УПЛ 2024/25 Інгулець зіграє з Олександрією, а Зоря – з Лівим Берегом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Інгулець – Олександрія

Петровці продовжують відчайдушну боротьбу за виживання в УПЛ. Команда тримається на дні таблиці, але відстає від зони плей-офф всього на чотири очки – і це без дограванні в запасі. Там, до речі, Інгулець перемагав Зорю після першого тайму. Попереду Чорноморець (+1 бал) та Ворскла (+4).

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У одеситів максимально важкий календар, а полтавці перебувають у тотальній кризі й ризикують збанкрутувати (а ще у них матч з Інгульцем у останньому турі). За такого розкладу шанси "козаків" на виживання виглядають доволі реалістичними – треба лишень набрати якомога більше очок. От тільки в травні доведеться зустрітись з грандами, тож місця для маневру мало.

Окрім поєдинків проти Зорі й топів, підопічні Василя Кобіна матимуть два матчі з прямими конкурентами. Там перемога потрібна за будь-яку ціну, але й зараз розслаблятись не можна – Інгульцю треба якісь "екстра-бали". Втім, Олександрії вони потрібні не менше. Команда Руслана Ротаня зберігає 4-очковий гандикап від третього місця, однак Шахтар за чотири подальші тури здатний їх відіграти.

Або ж "гірники" провалять Класичне й відстануть на 6-7 пунктів. Варіант цілком ймовірний, але без перемоги над Інгульцем нічого не буде. Досі все було добре – у 2025 році "містяни" виграли шість матчів УПЛ з восьми, поступившись тільки Шахтарю й розписавши нічию з Рухом (хоча Олександрія грала краще). Існували певні побоювання після травм Безерри й Філіппова, однак переїхати Ворсклу (3:1) вдалося і без них.

Олександр може повернутись у склад вже в сьогоднішній зустрічі, а от бразилець вилетів до кінця сезону. Тиждень тому гомілкостоп підвернув Шепелєв, однак на фото з тренувань Володимир працював у загальній групі. Крім того, після дискваліфікації повернувся провідний центрбек Кампуш.

Кадрова ситуація

Травмовані: Філіппов (під питанням), Шепелєв (під питанням), Безерра, Шулянський – усі з Олександрії

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Олександрія

Інгулець: Паламарчук – Свистун, Малиш, Жовтенко, Катрич – Лосенко – Могильний, Волохатий, Пятов, Пушкарьов – Сад

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Козак, Мишньов, Шепелєв, Цара – Ковалець

Прогноз "Футбол 24" – перемога Олександрії

Певна ймовірність осічки Олександрії існує. Команда просто краще організованіше й має грамотно зібраний склад, чим і забезпечує перевагу над більшістю суперників – втім, у "містян" трапляються спади по ходу гри. Та і загалом перед матчами немає відчуття, що підопічні Руслана Ротаня обов'язково переможуть.

Саме на цей факт має сподіватись Інгулець. Петровці тиждень тому стримали ЛНЗ з потужним складом, а наприкінці березні зачепились за нічию з Вересом. Тим не менш, остання перемога трапилась аж чотири тури тому – Олександрія ж, при всіх нюансах, виграє і виграє, а сьогодні їй потрібна перемога за будь-яку ціну. Саме тому ми поставимо на тріумф "жовто-чорних".

Зоря – Лівий Берег

Зоря після дуже симпатичного початку року несподівано понеслась у прірву. Луганці зазнали трьох поразок у чотирьох турах, двічі отримавши розгром. Тричі команда залишалась у меншості – причому доволі рано, на 38-й та 57-й хвилинах. На цьому відрізку перемогти вдалося тільки Ворсклу, однак після сильного першого тайму "чорно-білі" провалили другий. Опинившись у більшості, вони пропустили гол і грали внічию до 94-ї хвилини.

Список кривдників не такий вже і страшний для команди рівня Зорі. Підопічних Младена Бартуловіча били Кривбас (з відчутними кадровими проблемами), Колос (це був перший повноцінний матч Костишина) і Верес (коротка лава запасних). За інформацією Михайла Співаковського, крісло під головним тренером почало хитатись.

Ймовірно, клуб сподівався зачепитись за єврокубки – заради цього навіть Антюха повернули. Нині ж зачепитись за них можна суто теоретично. Виправданням для Младена Бартуловіча можуть стати кадрові проблеми – у Кривому Розі не змогли зіграти Башіч (провідний ЦЗ) і Будківський, а на Верес випали обидва центрбеки (Джордан і Башіч). Сьогодні Башіч теж дискваліфікований.

Але навіть в оптимальному складі Зоря відзначалась "скляною" обороною – особливо при кросах. Цей факт дає велику надію прагматичному Лівому Берегу, якому критично важливо набирати очки. Підопічні Віталія Первака після 4-матчевої безвиграшної серії повернулись у зону плей-офф, однак до виходу з неї бракує одного залікового балу.

"Чорна смуга" протягом останнього місяця не повинна вводити в оману. Киянам довелося зустрітись з Олександрією, Динамо, Колосом і Поліссям – але у перших трьох зустрічах трапились поразки за дуже гідного футболу, а з житомирянами вдалося розписати нічию. Така міць змушує вірити у виживання "лелек", однак у разі поразки від Зорі шанси можуть погіршитись. Ворскла тримається всього у двох очках позаду.

Кадрова ситуація

Травмовані: Приходько (Лівий Берег; під питанням)

Дискваліфіковані: Башіч (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Лівий Берег

Зоря: Сапутін – Тронтель, Дришлюк, Джордан, Жунінью – Попара – Антюх, Мічін, Яцик, Горбач – Будківський

Лівий Берег: Механів – Астахов, Якимів, Семенов, Шаповал – Банада, Косовський – Шастал, Синиця, М. Когут – Сухоручко

Прогноз "Футбол 24" – Лівий Берег заб'є і не програє

Зоря перебуває у дуже вразливій позиції, залишившись без провідного центрбека. Підопічні Младена Бартуловіча пропустили дев'ять голів у чотирьох попередніх турах – чомусь здається, що сьогодні вони пропустять і десятий. Але чи вистачить сил Лівому Берегу для перемоги?

Ось тут вже прогноз зробити важко. Ймовірно, все вирішить рандом. А от за нічию "лелеки" точно здатні зачепитись.

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